Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Понад 100 млн грн витратять на ремонт мосту на Львівщині: деталі arrow

Понад 100 млн грн витратять на ремонт мосту на Львівщині: деталі

31 серпня 2023 14:20
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Більше 100 млн. грн витратять на ремонт мосту на Львівщині: деталі
Знак "Ведуться ремонтні роботи". Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщини планують провести капітальний ремонт мостового переходу через р. Стерв’яж в с. Бісковичі, що на Самібрщині. На ремонт з місцевого бюджету виділять 25 тис. грн.

Про це стало відомо з електронних торгів Prozorro.

Читайте також:

Завершити роботи планують кінця 2024 року

За даними електронних торгів, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області опублікувала тендер на проведення капітального ремонту мостового переходу. 

Скрін з Prozorro
Скрін з Prozorro

"Капітальний ремонт мостового переходу через р.Стрв’яж в с. Бісковичі буде відбуватися на 32км+548 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-15 Мостиська  — Самбір — Борислав. Вартість проєкту становить 103 млн 598 тис. грн.", — йдеться у повідомленні.

Оголошення про ремонтні роботи оприлюднили 31 серпня, а підрядника оберуть за результатами аукціону, який відбудеться 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Управління земельних ресурсів міської ради продало комунальну ділянку біля Рясного за 2,2 млн грн. Стартова ціна земельної ділянки площею майже 0,09 га була 992,6 тис. грн.

Також ми раніше писали, що у  Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень. 

Додамо, на Львівщині, у місті Самбір відремонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші  мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз