Більше 100 млн. грн витратять на ремонт мосту на Львівщині: деталі

Знак "Ведуться ремонтні роботи". Фото: Google

На Львівщини планують провести капітальний ремонт мостового переходу через р. Стерв’яж в с. Бісковичі, що на Самібрщині. На ремонт з місцевого бюджету виділять 25 тис. грн.

Про це стало відомо з електронних торгів Prozorro.

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За даними електронних торгів, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області опублікувала тендер на проведення капітального ремонту мостового переходу.

Скрін з Prozorro

"Капітальний ремонт мостового переходу через р.Стрв’яж в с. Бісковичі буде відбуватися на 32км+548 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-15 Мостиська — Самбір — Борислав. Вартість проєкту становить 103 млн 598 тис. грн.", — йдеться у повідомленні.

Оголошення про ремонтні роботи оприлюднили 31 серпня, а підрядника оберуть за результатами аукціону, який відбудеться

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Управління земельних ресурсів міської ради продало комунальну ділянку біля Рясного за 2,2 млн грн. Стартова ціна земельної ділянки площею майже 0,09 га була 992,6 тис. грн.

Також ми раніше писали, що у Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень.

Додамо, на Львівщині, у місті Самбір відремонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки.