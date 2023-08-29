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В промзоні Львова продали земельну ділянку за 2,2 млн грн: деталі торгів

29 серпня 2023 16:10
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Марта Байдака
Журналіст
"Віддали" за безцінь: у Львові в промзоні продали земельну ділянку за 2,2 млн. грн
Земельньна ділянка у промисловій зоні Львова. Фото: ЛМР
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові Управління земельних ресурсів міської ради продало комунальну ділянку біля Рясного за 2,2 млн грн. Стартова ціна земельної ділянки площею майже 0,09 га була 992,6 тис. грн.

Про це стало відомо з електронних торгів Prozorro.

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Ділянку виставили на продаж 1 серпня

"Йдеться про ділянку площею майже 0,09 га на вул. Олесницького, що належить до земель промисловості, транспорту та зв'язку. Зараз на цій землі розташована хаотична парковка. Ділянку виставили на продаж 1 серпня зі стартовою ціною 992,6 тис. грн. Згідно з містобудівними умовами і обмеженнями, на цій ділянці нове будівництво не має перевищувати 9 м", — йдеться у повідомленні.

 

Скрін з елетронних торгів Prozorro
Скрін з елеrтронних торгів Prozorro

Згідно тендерної документації, участь у торгах взяли двоє підприємців. Внаслідок аукціону переможцем став Володимир Табен, який запропонував купити землю за 2,2 млн грн.

Скрін протоколу торгів Prozorro
Скрін протоколу торгів Prozorro

За інформацієїю Opendatabot, займається техобслуговуванням автомобілів. Йому належить фірма "Супутник", зареєстрована поруч із придбаною ділянкою.

Скрін з ЄДР
Скрін з ЄДР

Нагадаємо, ми ранше писали, що у Львові Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА оголосив тендер на поточний ремонт дороги  місцевого значення Дрогобич — Довголука. Очікувана вартість проєкту  — 265 млн 57 тис. грн.

Також ми раніше писали, що у  Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень. 

Додамо, на Львівщині, у місті Самбір відремонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші  мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки. 

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