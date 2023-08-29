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В промзоне Львова продали земельный участок за 2,2 млн. грн: детали торгов

29 августа 2023 16:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
"Отдали" за бесценок: во Львове в промзоне продали земельный участок за 2,2 млн. грн
Земельный участок в промышленной зоне Львова. Фото: ЛГС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове Управление земельных ресурсов городского совета продало коммунальный участок возле Рясного за 2,2 млн. грн. Стартовая цена земельного участка площадью почти 0,09 га составила 992,6 тыс. грн.

Об этом стало известно из электронных торгов Prozorro.

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Участок выставили на продажу 1 августа

"Речь идет об участке площадью почти 0,09 га на ул. Олесницкого, который относится к землям промышленности, транспорта и связи. Сейчас на этой земле расположена хаотическая парковка. Участок выставили на продажу 1 августа со стартовой ценой 992,6 тыс. грн. Согласно условиям и ограничениям, на этом участке новое строительство не должно превышать 9 м", — говорится в сообщении.

 

Скрин из торговых марок Prozorro
Скрин из электронных торгов Prozorro

Согласно тендерной документации, участие в торгах приняли два предпринимателя. В результате аукциона победителем стал Владимир Табен, предложивший купить землю за 2,2 млн грн.

Скрин протокола торгов Prozorro
Скрин протокола торгов Prozorro

По информации Opendatabot, с занимается техобслуживанием автомобилей. Ему принадлежит фирма "Спутник", зарегистрированная рядом с приобретенным участком.

Скрин из ЕГР
Скрин из ЕГР

Напомним, мы раньше писали, что во Львове Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА объявили тендер на текущий ремонт дороги местного значения Дрогобыч — Довголука. Ожидаемая стоимость проекта — 265 млн 57 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.

Добавим, во Львовской области, в городе Самбор отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.

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