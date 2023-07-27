На Львівщині відремонтують ліцей за вдвічі завищеними цінами

Самбірський ліцей "Лідер". Фото: Facebook ліцею "Лідер"

На Львівщині, у місті Самбір відермонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн.грн. За ці гроші мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки.

Про це повідомляється у системі Prozorro.

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Деталі тендеру

Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради Львівської області 18 липня за результатами тендеру замовив фірмі "Економбуд-ЛВ" ремонт колишньої середньої школи №10, а нині ліцею "Лідер" за 27,85 млн грн.

Скрін з системи Prozorro

За даними виданні НАШІ.ГРОШІ. ціни деяких будматеріалів, на які припадають значні суми, перевищують ринковий рівень.

Ціни на матеріали

Мінеральна вата Техноруф 45 товщиною 100 мм на 1,68 млн грн коштує 7 765 грн/куб. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ). Зараз на сайті "Техноніколь" такий утеплювач пропонують по 381 грн/кв. м. Там вказано, що упаковка має площу 1,44 кв. м та об’єм 0,144 куб. м. Отже, магазинна ціна складає 3 810 грн/куб. м, що вдвічі дешевше від тендерної.

Крім того, бетон В10 М150 20-40 мм на 504 тис грн коштує 5 737 грн/куб. м. Це дорожче від усіх видів бетону на сайті столичної "Групи Ковальська", які пропонуються по 2 295-5 307 грн/куб. м. Марки В10 там немає, однак трохи міцніша марка В12,5 продається по 2 397-2 703 грн/куб. м, тобто вдвічі дешевше. На інших тендерах теж можна знайти удвічі нижчі ціни. Наприклад, освітяни Новояричівської селищної ради на тій самій Львівщині днями замовили ремонт школи в Запитові з таким бетоном В10 М150 20-40 по 2 500 грн/куб. м.

Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69 обійдеться у 31 грн/кг, тоді як у "Новій лінії" вона продається по 380 грн за мішок 25 кг, тобто 15 грн/кг. Це вдвічі дешевше від тендерної ціни.

Вартість покрівельної мембрани Renofol CV у кошторисі становить 794 грн за метр квадратний. Як повідомили представнику "Наших грошей" в будівельній компанії "Ttraide" ці мембрани у них коштують 380 грн за метр квадратний.

За даними "NGL.media", власником фірми "Економбуд-ЛВ" є Василь Лега, який раніше володів компанією "Галицькі вітражі" разом із колишнім директором корпорації "КРТ" Ярослава та Богдана Дубневичів — Юрієм Пастерником. Окрім того, як повідомляє видання, Лега був помічником депутата міської ради Юрія Кужелюка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

Також, ми писали, що писали, що на Львівщині реставрують найстарішу церкву, яка датується 1502 роком. Для виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію стінопису та іконостасу церкви виділили 100 тис. грн.