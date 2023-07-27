Во Львовской области отремонтируют лицей по вдвое завышенным ценам

Самборской лицей "Лидер". Фото: Facebook лицея "Лидер"

Во Львовской области, в городе Самбор отремонтируют коммунальное учереждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн.грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.

Об этом сообщается в системе Prozorro.

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Детали тендера

Отдел образования исполнительного комитета Самборского городского совета Львовской области 18 июля по результатам тендера заказал фирме "Экономстрой-ЛВ" ремонт бывшей средней школы №10, а ныне лицею "Лидер" за 27,85 млн. грн.

Скрин из системы Prozorro

По данным издания НАШИ.ДЕНЬГИ. цены некоторых стройматериалов, на которые приходятся значительные суммы, превышают рыночный уровень.

Цены на материалы

Минеральная вата Техноруф 45 толщиной 100 мм на 1,68 млн грн стоит 7765 грн/куб. м (здесь и дальше тендерные цены указаны без НДС) . Сейчас на сайте "Технониколь" такой утеплитель предлагают по 381 грн/кв. м. Там указано, что упаковка имеет площадь 1,44 кв. м и объем 0,144 куб. м. Следовательно, магазинная цена составляет 3810 грн/куб. м, что вдвое дешевле тендерной.

Кроме того, бетон В10 М150 20-40 мм на 504 тыс. грн стоит 5 737 грн/куб. м. Это дороже всех видов бетона на сайте столичной "Группы Ковальска", которые предлагаются по 2 295-5 307 грн/куб. м. Марки В10 там нет, однако немного прочнее марка В12,5 продается по 2 397-2 703 грн/куб. м, то есть вдвое дешевле. На других тендерах тоже можно найти вдвое более низкие цены. Например, педагоги Новояричевского поселкового совета на той же Львовщине на днях заказали ремонт школы в Запитове с таким бетоном В10 М150 20-40 по 2 500 грн/куб. м.

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 69 обойдется в 31 грн/кг, тогда как в "Новой линии" она продается по 380 грн за мешок 25 кг, то есть 15 грн/кг. Это вдвое дешевле тендерной цены.

Стоимость кровельной мембраны Renofol CV в смете составляет 794 грн. за метр квадратный. Как сообщили представителю "Наших денег" в строительной компании "Ttraide", эти мембраны у них стоят 380 грн за метр квадратный.

По данным "NGL.media" , владельцем фирмы "Экономстрой-ЛВ" является Василий Лега, ранее владевший компанией "Галицкие витражи" вместе с бывшим директором корпорации "КРТ" Ярослава и Богдана Дубневичей - Юрием Пастерником. Кроме того, Лега был помощником депутата городского совета Юрия Кужелюка.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове за 9 733 224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, расположенного по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, являющийся коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.

Также мы писали, что писали, что на Львовщине реставрируют старейшую церковь, которая датируется 1502 годом. Для изготовления научно-проектной документации на реставрацию стенописи и иконостаса церкви было выделено 100 тыс. грн.