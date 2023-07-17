У Львові за майже 10 млн грн відремонтують частину палацу мистецтв

Фасад Львівського палацу мистецтв. Фото: lvivpalace.art

У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

Про це інформує сайт державних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Згідно з тендерною документацією, підрядник має відреставрувати концертний зал та встановити там 230 нових крісел, а також відреставрувати конференц-зал.

Крім цього, у палаці мають встановити нове акустичне обладнання. Львівський палац мистецтв мають відремонтувати до кінця 2024 року.



Скрін з сайту державних закупівель Prozorro

За даними даними аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована 28 років і спеціалізується на будівельних роботах. Керівником "Неопалимої купини" є Роман Хайнус.

Скрін допису з сайту аналітичного ресурсу YouControl

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині реставрують найстарішу церкву, яка датується 1502 роком. Для виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію стінопису та іконостасу церкви виділили 100 тис. грн.

Також ми раніше писали, що через підрив Каховської ГЕС постраждали десятки об'єктів культурної спадщини і культурних закладів. Під водою опинилися і деякі історичні пам'ятки.