У Львові за майже 10 млн грн відремонтують частину палацу мистецтв
У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.
Про це інформує сайт державних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Згідно з тендерною документацією, підрядник має відреставрувати концертний зал та встановити там 230 нових крісел, а також відреставрувати конференц-зал.
Крім цього, у палаці мають встановити нове акустичне обладнання. Львівський палац мистецтв мають відремонтувати до кінця 2024 року.
За даними даними аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована 28 років і спеціалізується на будівельних роботах. Керівником "Неопалимої купини" є Роман Хайнус.
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Також ми раніше писали, що через підрив Каховської ГЕС постраждали десятки об'єктів культурної спадщини і культурних закладів. Під водою опинилися і деякі історичні пам'ятки.