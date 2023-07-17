Во Львове за почти 10 млн грн отремонтируют часть дворца искусств

Фасад Львовского дворца искусств. Фото: lvivpalace.art

Во Львове за 9 733 224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, расположенного по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, являющийся коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.

Об этом информирует сайт государственных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Согласно тендерной документации, подрядчику предстоит отреставрировать концертный зал и установить там 230 новых кресел, а также отреставрировать конференц-зал.

Кроме того, во дворце должны установить новое акустическое оборудование. Львовский дворец искусств должен быть отремонтирован до конца 2024 года.

Скрин с сайта государственных закупок Prozorro

По данным аналитического ресурса YouControl, компания зарегистрирована 28 лет и специализируется на строительных работах. Руководителем компании "Неопалимая купина" является Роман Хайнус.

Скрин сообщения с сайта аналитического ресурса YouControl

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области реставрируют старейшую церковь, которая датируется 1502 годом. Для изготовления научно-проектной документации на реставрацию стенописи и иконостаса церкви было выделено 100 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что из-за подрыва Каховской ГЭС пострадали десятки объектов культурного наследия и культурных заведений. Под водой оказались и некоторые исторические памятники.