На Львівщині хочуть відремонтувати дорогу за 265 млн

Дорожній знак. Фото: Google.

У Львові Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА оголосили тендер на поточний ремонт дороги місцевого значення Дрогобич — Довголука. Очікувана вартість проєкту — 265 млн 57 тис. грн.

Про повідомили в системі Prozorro.

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Як зазначено в тендері, кошти на ремонт дороги виділили з Державного бюджету України.

Скрин з системи Prozorro

"У поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140401 Дрогобич — Довголука, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області входить: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь", — йдеться у повідомленні.

Ремонт дороги мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень.

Також, ми писали, що на Львівщині, у місті Самбір, відеремонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки.