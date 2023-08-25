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На Львівщині хочуть відремонтувати дорогу за 265 млн грн: деталі

25 серпня 2023 12:58
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині хочуть відремонтувати дорогу за 265 млн
Дорожній знак. Фото: Google.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА оголосили тендер на поточний ремонт дороги  місцевого значення Дрогобич — Довголука. Очікувана вартість проєкту  — 265 млн 57 тис. грн.

Про повідомили в системі Prozorro.

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Як зазначено в тендері, кошти на ремонт дороги виділили з Державного бюджету України.

Скрін з системи Prozorro
Скрин з системи Prozorro

"У поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140401 Дрогобич — Довголука, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області входить: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь", — йдеться у повідомленні. 

Ремонт дороги мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у  Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень. 

Також, ми писали, що на Львівщині, у місті Самбір,  відеремонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші  мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки. 

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