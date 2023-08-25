Во Львовской области хотят отремонтировать дорогу за 265 млн

Дорожный знак. Фото: Google.

Во Львове Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА объявили тендер на текущий ремонт дороги местного значения Дрогобыч — Довголука. Ожидаемая стоимость проекта — 265 млн 57 тыс. грн.

Об этом сообщили в системе Prozorro.

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Как отмечается в тендере, средства на ремонт дороги выделили из Государственного бюджета Украины.

Скрин из системы Prozorro

"В текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О140401 Дрогобыч — Довголука, Дрогобычского и Стрыйского районов Львовской области входит: строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог, выравнивание поверхностей", — говорится в сообщении.

Ремонт дороги должен быть завершен до 31 декабря 2024 года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.

Также мы писали, что на Львовщине, в городе Самбор, отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.