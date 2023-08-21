У Львові за понад 22 млн. грн планують відремонтувати шкільний басейн

Фасад ліцею ім. Івана Пулюя у Львові. Фото: УП

У Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень.

Про повідомили в системі Prozorro.

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Деталі ремонту басейну у Львові

Згідно з технічним завданням, за ці кошти планують оновити двері, вікна, підлогу та провести внутрішнє опорядження. Також всередині приміщення планують відремонтувати стіни, встановити вітражі та ванну басейну. Окрім цього, облаштувати фасад приміщення, відмостки та вентиляції.

Скрін інформації про тендер з системи Prozorro

Зігдно тендеру, підрядник має закінчити цей проєкт до кінця 2023 року. Наразі підрядника не обрали, аукціон на його визначення проведуть 28 серпня.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині, у місті Самбір, відермонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки.

Також, ми писали, що у Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.