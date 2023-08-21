Во Львове более 22 млн. грн планируют отремонтировать школьный бассейн

Во Львове за более чем 22 млн. грн планируют отремонтировать школьный бассейн
Во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.
Об этом сообщили в системе Prozorro.
Детали ремонта бассейна во Львове.
Согласно техническому заданию, за эти средства планируется обновить двери, окна, пол и провести внутреннюю отделку. Также внутри помещения планируется отремонтировать стены, установить витражи и ванную бассейна. Кроме того, обустроить фасад помещения, отмостки и вентиляции.
Согласно тендеру, подрядчик должен закончить этот проект до конца 2023 года. Подрядчика не выбрали, аукцион на его определение проведут 28 августа.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области, в городе Самбор, отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.
Также, мы писали, что во Львове за 9733224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, который расположен по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, который является коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.