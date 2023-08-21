Во Львове более 22 млн. грн планируют отремонтировать школьный бассейн

Фасад лицея им. Ивана Пулюя во Львове. Фото: УП

Во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.

Об этом сообщили в системе Prozorro.

Читайте также:

Детали ремонта бассейна во Львове.

Согласно техническому заданию, за эти средства планируется обновить двери, окна, пол и провести внутреннюю отделку. Также внутри помещения планируется отремонтировать стены, установить витражи и ванную бассейна. Кроме того, обустроить фасад помещения, отмостки и вентиляции.

Скрин информации о тендере из системы Prozorro

Согласно тендеру, подрядчик должен закончить этот проект до конца 2023 года. Подрядчика не выбрали, аукцион на его определение проведут 28 августа.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области, в городе Самбор, отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.

Также, мы писали, что во Львове за 9733224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, который расположен по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, который является коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.