Более 100 млн. грн потратят на ремонт моста во Львовской области: детали

Знак "Ведутся ремонтные работы". Фото: Google

В Львовской области планируют провести капитальный ремонт мостового перехода через р. Стервяж в с. Бисковичи на Самибрщине. На ремонт из местного бюджета будет выделено 25 тыс. грн.

Об этом стало известно из электронных торгов Prozorro.

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По данным электронных торгов, служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области опубликовала тендер на проведение капитального ремонта мостового перехода.

Скрин из Prozorro

"Капитальный ремонт мостового перехода через г.Стрвяж в с. Бисковичи будет происходить на 32км+548 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-14-15 Мостиска — Самбор — Борислав. Стоимость проекта составляет 103 млн 598 тыс. грн.", — говорится в сообщении.

Объявление о ремонтных работах опубликовали 31 августа, а подрядчика выберут по результатам аукциона, который состоится 18 сентября.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Управление земельных ресурсов городского совета продало коммунальный участок возле Рясного за 2,2 млн. грн. Стартовая цена земельного участка площадью почти 0,09 га составила 992,6 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.

Добавим, во Львовской области, в городе Самбор отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.