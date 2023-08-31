Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Более 100 млн грн потратят на ремонт моста во Львовской области: детали arrow

Более 100 млн грн потратят на ремонт моста во Львовской области: детали

31 августа 2023 14:20
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Более 100 млн. грн потратят на ремонт моста во Львовской области: детали
Знак "Ведутся ремонтные работы". Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Львовской области планируют провести капитальный ремонт мостового перехода через р. Стервяж в с. Бисковичи на Самибрщине. На ремонт из местного бюджета будет выделено 25 тыс. грн.

Об этом стало известно из электронных торгов Prozorro.

Читайте также:

Завершить работы планируется к концу 2024 года

По данным электронных торгов, служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области опубликовала тендер на проведение капитального ремонта мостового перехода.

Скрин из Prozorro
Скрин из Prozorro

"Капитальный ремонт мостового перехода через г.Стрвяж в с. Бисковичи будет происходить на 32км+548 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-14-15 Мостиска  — Самбор  — Борислав. Стоимость проекта составляет 103 млн 598 тыс. грн.", — говорится в сообщении.

Объявление о ремонтных работах опубликовали 31 августа, а подрядчика выберут по результатам аукциона, который состоится 18 сентября.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Управление земельных ресурсов городского совета продало коммунальный участок возле Рясного за 2,2 млн. грн. Стартовая цена земельного участка площадью почти 0,09 га составила 992,6 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.

Добавим, во Львовской области, в городе Самбор отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз