В Золочеве во Львовской области посреди дороги образовалась воронка глубиной 5 метров
Сегодня, 2 сентября, в Золочеве Львовской области произошел обвал. Так, в центре города возникла пропасть глубиной почти 5 метров.
Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Гриньков.
Что известно об обвале во Львовской области
"Аварийная бригада МКП Золочевводоканал работает на месте провала асфальтобетонного покрытия на улице Сечевых Стрельцов в Золочеве. На глубине около пяти метров появляется вода", — написал Гриньков.
Он добавил, что причины инцидента пытаются выяснить.
Напомним, что во Львовской области планируют провести капитальный ремонт мостового перехода через г. Стрвяж в с. Бисковичи на Самборщине. На ремонт из местного бюджета будет выделено 25 тыс. грн.
Также мы сообщали, что Кураховский городской совет в Донецкой области провел тендер на ремонт дорог за почти 5 млн гривен. Теперь город практически пуст — местных жителей эвакуировали.
Добавим, что эксперты провели анализ крупнейших тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, направленные на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.