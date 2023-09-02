В Золочеве во Львовской области посреди дороги образовалась воронка глубиной 5 метров

Пятиметровый обвал в Золочеве Львовской области. Фото: facebook.com/zolochiv.misto

Сегодня, 2 сентября, в Золочеве Львовской области произошел обвал. Так, в центре города возникла пропасть глубиной почти 5 метров.

Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Гриньков.

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"Аварийная бригада МКП Золочевводоканал работает на месте провала асфальтобетонного покрытия на улице Сечевых Стрельцов в Золочеве. На глубине около пяти метров появляется вода", — написал Гриньков.

Он добавил, что причины инцидента пытаются выяснить.

Напомним, что во Львовской области планируют провести капитальный ремонт мостового перехода через г. Стрвяж в с. Бисковичи на Самборщине. На ремонт из местного бюджета будет выделено 25 тыс. грн.

Также мы сообщали, что Кураховский городской совет в Донецкой области провел тендер на ремонт дорог за почти 5 млн гривен. Теперь город практически пуст — местных жителей эвакуировали.

Добавим, что эксперты провели анализ крупнейших тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, направленные на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.