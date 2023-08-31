"Нарубали" на пів мільйона гривень: на Львівщині судитимуть чоловіків

Вирубані дерева. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області, на Червоноградщині, судитимуть двох чоловіків з Волині. Вони незаконно вирубали дерева в захисних лісонасадженнях залізниці.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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"Нарубали" на близько 500 тис. грн

"За даними слідства, у листопаді 2022 року обвинувачені здійснили незаконну рубку дерев без спеціального дозволу в захисних лісонасадженнях залізниці на Червоноградщині. Внаслідок таких дій державі було завдано близько 500 тис. грн збитків", — йдеться у повідомленні.

На майно обвинувачених накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що суд Львівської області виніс рішення на користь Дрогобицької районної прокуратури щодо незаконного вирубування деревини. Постійного користувача лісових ресурсів визнали винним у порушенні стандартів охорони природи.

Також, ми писали, що на Львівщині підозрюють двох мешканців Стрийського району у незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду України. За даними слідства, зрубану деревину один із чоловіків розпилював та перевозив до власного домогосподарства, де була облаштована підпільна пилорама.