На Львівщині з території заповідника зрубали дерев на майже 1 млн грн

Вирубані дерева. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині підозрюють двох мешканців Стрийського району у незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду України. За даними слідства зрубану деревину один із чоловіків розпилював та перевозив до власного домогосподарства, де була облаштована підпільна пилорама.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі слідства

"Внаслідок незаконної рубки дерев у вищевказаному природному заповіднику Львівщини державі було завдано понад 900 тис грн збитків. За аналогічною схемою інший фігурант здійснив незаконну порубку дерев у лісовому масиві на території лісництва однієї із філій ДП "Ліси України". В подальшому, частину деревини він розпилив та перевіз до орендованої будівлі, а іншу залишив на місці незаконної рубки, для подальшого привласнення. Такими діями державі завдано 80 тис грн збитків", — йдеться у повідомленні.

Зрубані дерева на території природного заповідника. Фото: Львівська обласна прокуратура

До слова, правоохоронці виявили та вилучили у фігурантів незаконно добуту деревину, лісопродукцію, бензопили та сокири. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, що На Львівщині Державна екологічна інспекція зафіксували незаконну вирубку дерев у Миколаївському ДЛГП "Галсільлліс". Сума завданих збитків становить 185 745 грн.

Також ми писали, що на Львівщині шість лісничих і троє інших громадян протягом пів року незаконно зрубали більше ніж 300 дерев на суму 2,5 млн грн.

Окрім того, на Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. грн.