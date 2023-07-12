На Львовщине с территории заповедника срубили деревья почти на 1 млн грн

Вырубленные деревья. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области подозревают двух жителей Стрыйского района в незаконной вырубке деревьев на территории природно-заповедного фонда Украины. По данным следствия, срубленную древесину один из мужчин распилил и перевозил в собственное домохозяйство, где была обустроена подпольная пилорама.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .

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Детали следствия

"В результате незаконной рубки деревьев в вышеуказанном природном заповеднике Львовщины государству было нанесено более 900 тыс грн убытков. По аналогичной схеме другой фигурант совершил незаконную порубку деревьев в лесном массиве на территории лесничества одного из филиалов ГП "Леса Украины". В дальнейшем часть древесины он распил. и перевез в арендуемое здание, а другое оставил на месте незаконной рубки, для дальнейшего присвоения. Такими действиями государству нанесено 80 тыс грн убытков" , — говорится в сообщении.

Срубленные деревья на территории природного заповедника. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители обнаружили и изъяли у фигурантов незаконно добытую древесину, лесопродукцию, бензопилы и топоры. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Государственная экологическая инспекция зафиксировали незаконную вырубку деревьев в Николаевском ДЛГП "Галсильллис". Сумма нанесенного ущерба составляет 185 745 грн.

Также мы писали, что на Львовщине шесть лесничих и трое других граждан в течение полугода незаконно срубили более 300 деревьев на сумму 2,5 млн грн.

Кроме того, на Львовщине одно из предприятий , осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, что нанесло ущерб окружающей среде. Предприятие оштрафовано на 900 тыс. грн.