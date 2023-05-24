Підприємство на Львівщині заплатить штраф за шкоду навколишньому середовищу

Засаджене поле. Фото: Новини. LIVE

На Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. грн.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

Так, суд задовольнив позовні вимоги прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури про стягнення із підприємства шкоди у розмірі близько 900 тис. грн.

Одне із підприємств здійснювало господарську діяльність на території Львівської області, однак порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Суд підтримав позицію прокурора та повністю задовільнив позов.

Нагадаємо, ми раніше писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Також, ми писали, що завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози. Дослідно-механічний завод "Карпати", розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів.