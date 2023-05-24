Предприятие на Львовщине заплатит штраф за ущерб окружающей среде

Засаженное поле. Фото: Новости. LIVE

На Львовщине одно из предприятий, осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ, причинившие вред окружающей среде. Предприятие оштрафовали на 900 тыс. грн.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Детали дела

Так, суд удовлетворил исковые требования прокуроров Специализированной экологической прокуратуры (на правах отдела) Львовской областной прокуратуры о взыскании с предприятия ущерба в размере около 900 тыс. грн.

Одно из предприятий осуществляло хозяйственную деятельность на территории Львовской области, однако нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, причинившие вред окружающей среде. Суд поддержал позицию прокурора и полностью удовлетворил иск.

Напомним, мы ранее писали, что ПАО " Львовский локомотиворемонтный завод " возместит ущерб на сумму 874 893 грн за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.

Также мы писали, что завод на Львовщине планирует производить собственные тепловозы. Опытно-механический завод "Карпаты", расположенный в Новом Роздоле Львовской области, планирует в течение пяти лет начать производство новых тепловозов.