Завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози

Український тепловоз. Фото: gmk.center

Дослідно-механічний завод "Карпати", розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів.

Про це інформує GMK Center.

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Торік ТОВ ДМЗ "Карпати" викупило 18 км під’їзних колій і тепловозне депо у гірничо-хімічного підприємства "Сірка", відремонтувало, реконструювало депо, закупило обладнання та отримало атестацію для ремонту тепловозів. Тепер підприємство має атестований колісно-візковий цех з можливістю ремонту будь-яких колісних пар для тепловозів. На виробництві створено 60 нових робочих місць.

"Незважаючи на профіцит потужностей з ремонту тепловозів в Україні, ми вирішили розвивати цей напрямок, оскільки бачимо в цьому перспективу. У зв’язку з тим, що 80% українських тепловозів вироблені підприємствами країни-агресора, майбутнє за модернізацією та ремоторизацією", — сказав директор заводу Ростислав Гапатин.

Через ці ж причини, ДМЗ "Карпати" має у планах на найближчі п’ять років виробництво нових тепловозів.

Додамо, що на Львівщині ремонтом тепловозів займається ще низка підприємств, зокрема, підприємства "Укрзалізниці" Львівський і Стрийський локомотиворемонтні заводи. А щодо будівництва власних тепловозів, то в Україні їх виробляли на Луганському тепловозному заводі, що після окупації Росією розібрали і вивезли. У 2016 році у Києві була зареєстрована "Українська локомотивобудівна компанія", власником якої є Павло Тіщенко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала підпільне виробництво пального у промислових масштабах. Вони могли виготовляти до 5 тонн бензину в день.