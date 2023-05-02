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Завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози

2 травня 2023 19:12
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Марта Байдака
Журналіст
Завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози
Український тепловоз. Фото: gmk.center
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Дослідно-механічний завод "Карпати", розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів.

 Про це інформує GMK Center.

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Деталі

Торік ТОВ ДМЗ "Карпати" викупило 18 км під’їзних колій і тепловозне депо у гірничо-хімічного підприємства "Сірка", відремонтувало, реконструювало депо, закупило обладнання та отримало атестацію для ремонту тепловозів. Тепер підприємство має атестований колісно-візковий цех з можливістю ремонту будь-яких колісних пар для тепловозів. На виробництві створено 60 нових робочих місць.

"Незважаючи на профіцит потужностей з ремонту тепловозів в Україні, ми вирішили розвивати цей напрямок, оскільки бачимо в цьому перспективу. У зв’язку з тим, що 80% українських тепловозів вироблені підприємствами країни-агресора, майбутнє за модернізацією та ремоторизацією",  — сказав директор заводу Ростислав Гапатин.

Через ці ж причини, ДМЗ "Карпати" має у планах на найближчі п’ять років виробництво нових тепловозів.

Додамо, що на Львівщині ремонтом тепловозів займається ще низка підприємств, зокрема, підприємства "Укрзалізниці" Львівський і Стрийський локомотиворемонтні заводи. А щодо будівництва власних тепловозів, то в Україні їх виробляли на Луганському тепловозному заводі, що після окупації Росією розібрали і вивезли. У 2016 році у Києві була зареєстрована "Українська локомотивобудівна компанія", власником якої є Павло Тіщенко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала підпільне виробництво пального у промислових масштабах. Вони могли виготовляти до 5 тонн бензину в день.

 

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