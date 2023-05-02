Завод во Львовской области планирует производить собственные тепловозы

Украинский тепловоз. Фото: gmk.center

Опытно-механический завод "Карпаты", расположенный в Новом Роздоле Львовской области, планирует в течение пяти лет начать производство новых тепловозов.

Об этом сообщает GMK Center.

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В прошлом году ООО ДМЗ "Карпаты" выкупило 18 км подъездных путей и тепловозное депо у горно-химического предприятия "Сирка", отремонтировало, реконструировало депо, закупило оборудование и получило аттестацию по ремонту тепловозов. Теперь предприятие имеет аттестованный колесно-тележный цех с возможностью ремонта любых колесных пар для тепловозов. На производстве создано 60 новых рабочих мест.

"Несмотря на профицит мощностей по ремонту тепловозов в Украине, мы решили развивать это направление, поскольку видим в этом перспективу. В связи с тем, что 80% украинских тепловозов произведено предприятиями страны-агрессора, будущее за модернизацией и ремоторизацией", — сказал директор завода Ростислав Гапатин.

По этим же причинам, ДМЗ "Карпаты" имеет в планах на ближайшие пять лет производство новых тепловозов.

Добавим, что на Львовщине ремонтом тепловозов занимается еще ряд предприятий, в частности предприятия "Укрзализныци" Львовский и Стрыйский локомотиворемонтные заводы. А что касается строительства собственных тепловозов, то в Украине их производили на Луганском тепловозном заводе, который после оккупации Россией разобрали и вывезли. В 2016 году в Киеве была зарегистрирована "Украинская локомотивостроительная компания", владельцем которой является Павел Тищенко.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала подпольное производство горючего в промышленных масштабах. Они могли производить до 5 тонн бензина в день.