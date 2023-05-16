Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівський завод сплатить штраф за забруднення навколишнього середовища arrow

Львівський завод сплатить штраф за забруднення навколишнього середовища

16 травня 2023 15:22
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівський завод сплатить штраф за забруднення навколишнього середовища
Львівський локомотиворемонтний завод. Фото: Zagnoy Alex
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Львівської області.

Читайте також:

"Під час проведення планової перевірки в грудні 2020 року Інспекція встановила факт забруднення підприємством земельних ділянок площею 10 м2, 31,5 м2, 35 м2 на території м. Львів. Оскільки від добровільного відшкодування заподіяної шкоди ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відмовилося, був заявлений позов про їх стягнення в судовому порядку",  — зазначили в екоінспекції.

Стягнені із заводу кошти надійдуть у фонд охорони навколишнього природного середовища. Їх використають ля реалізації екологічних програм нашого на Львівщині.

Нагадаємо, ми раніше писали, що завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози. Дослідно-механічний завод "Карпати", розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів.

Також, ми писали, що що на Львівщині поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала підпільне виробництво пального у промислових масштабах. Вони могли виготовляти до 5 тонн бензину в день.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB