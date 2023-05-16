Львівський завод сплатить штраф за забруднення навколишнього середовища

Львівський локомотиворемонтний завод. Фото: Zagnoy Alex

ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Львівської області.

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"Під час проведення планової перевірки в грудні 2020 року Інспекція встановила факт забруднення підприємством земельних ділянок площею 10 м2, 31,5 м2, 35 м2 на території м. Львів. Оскільки від добровільного відшкодування заподіяної шкоди ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відмовилося, був заявлений позов про їх стягнення в судовому порядку", — зазначили в екоінспекції.

Стягнені із заводу кошти надійдуть у фонд охорони навколишнього природного середовища. Їх використають ля реалізації екологічних програм нашого на Львівщині.

Нагадаємо, ми раніше писали, що завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози. Дослідно-механічний завод "Карпати", розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів.

Також, ми писали, що що на Львівщині поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала підпільне виробництво пального у промислових масштабах. Вони могли виготовляти до 5 тонн бензину в день.