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Львовский завод оплатит штраф за загрязнение окружающей среды

16 мая 2023 15:22
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Марта Байдака
Журналист
Львовский завод оплатит штраф за загрязнение окружающей среды
Львовский локомотиворемонтный завод. Фото: Zagnoy Alex
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

ПАО "Львовский локомотиворемонтный завод" возместит ущерб на сумму 874 893 грн за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Львовской области .

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"Во время проведения плановой проверки в декабре 2020 года Инспекция установила факт загрязнения предприятием земельных участков площадью 10 м2, 31,5 м2, 35 м2 на территории г. Львова. Поскольку от добровольного возмещения причиненного ущерба ПАО "Львовский локомотиворемонтный завод" отказалось иск об их взыскании в судебном порядке", - отметили в экоинспекции.

Взысканные с завода средства поступят в фонд охраны окружающей среды. Их используют для реализации экологических программ нашего на Львовщине.

Напомним, мы ранее писали, что завод во Львовской области планирует производить собственные тепловозы. Опытно-механический завод "Карпаты", расположенный в Новом Роздоле Львовской области, планирует в течение пяти лет начать производство новых тепловозов.

Также мы писали, что на Львовщине полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала подпольное производство горючего в промышленных масштабах. Они могли производить до 5 тонн бензина в день.

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