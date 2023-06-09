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На Львівщині у заповіднику незаконно вирубали дерев на 185 тисяч грн

9 червня 2023 15:08
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині у заповіднику незаконно вирубали дерев на 185 тисяч грн
Дерева у заповіднику. Фото: ДЛГП "Галсільліс"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині Державна екологічна інспекція зафіксували незаконну вирубку дерев у Миколаївському ДЛГП "Галсільлліс". Сума завданих збитків складає 185745 грн.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Львівській області.

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Рішення суду

"У процесі судового розгляду представниками Інспекції та прокуратури Львівської області повністю доведено вину лісопорушника, що призвело до позитивного рішення суду",  — йдеться у повідомленні.

Відтак, Миколаївське ДЛГП "Галсільлліс" повинне коменсувати усю суму збитків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині, в одному із сіл Червоноградського району біля місцевого лісу чоловік скидав рештки тваринного походження. Внаслідок цього забруднено землі сільськогосподарського призначення. 

Також, ми писали, що на Львівщині 6 лісничих і троє інших громадян протягом пів року незаконно зрубали більше ніж 300 дерев на суму 2,5 мільйона гривень.

Окрім того, на Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. грн. 

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