Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області чоловік скидав рештки тварин у ліс arrow

У Львівській області чоловік скидав рештки тварин у ліс

29 травня 2023 15:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівській області чоловік сидав рештки тварин у ліс
Правоохоронці у лісі. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині, в одному із сіл Червоноградського району біля місцевого лісу чоловік скидав рештки тваринного походження. Внаслідок цього забруднено землі сільськогосподарського призначення. 

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі

За даними слідства, 26-річний чоловік скидав рештки тваринного походження у лісі, чим забрюднював землі та створив небезпеку для довкілля.

Рештки тварин у лісі. Фото: Львівська обласна прокуратура
Рештки тварин у лісі. Фото: Львівська обласна прокуратура 

Під час досудового розслідування чоловік добровільно усунув заподіяну шкоду та утилізував рештки тваринного походження, згідно чинного законодавства України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. грн. 

Також, ми раніше писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки  на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB