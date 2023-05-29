У Львівській області чоловік сидав рештки тварин у ліс

Правоохоронці у лісі. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині, в одному із сіл Червоноградського району біля місцевого лісу чоловік скидав рештки тваринного походження. Внаслідок цього забруднено землі сільськогосподарського призначення.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі

За даними слідства, 26-річний чоловік скидав рештки тваринного походження у лісі, чим забрюднював землі та створив небезпеку для довкілля.

Рештки тварин у лісі. Фото: Львівська обласна прокуратура

Під час досудового розслідування чоловік добровільно усунув заподіяну шкоду та утилізував рештки тваринного походження, згідно чинного законодавства України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. грн.

Також, ми раніше писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки на суму 874 893 грн за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.