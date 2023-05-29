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Во Львовской области мужчина сбрасывал остатки животных в лес

29 мая 2023 15:10
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области мужчина сидел останкам животных в лес
Правоохранители в лесу. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области, в одном из сел Червоноградского района возле местного леса мужчина сбрасывал остатки животного происхождения. В результате загрязнены земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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По данным следствия, 26-летний мужчина сбрасывал остатки животного происхождения в лесу, чем загрязнял земли и создал опасность для окружающей среды.

Остатки животных в лесу. Фото: Львовская областная прокуратура
Остатки животных в лесу. Фото: Львовская областная прокуратура

Во время досудебного расследования мужчина добровольно устранил причиненный ущерб и утилизировал остатки животного происхождения согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине одно из предприятий , осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, что нанесло ущерб окружающей среде. Предприятие оштрафовано на 900 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что ПАО " Львовский локомотиворемонтный завод " возместит убытки на сумму 874 893 грн за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.

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