Во Львовской области мужчина сидел останкам животных в лес

Правоохранители в лесу. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области, в одном из сел Червоноградского района возле местного леса мужчина сбрасывал остатки животного происхождения. В результате загрязнены земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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По данным следствия, 26-летний мужчина сбрасывал остатки животного происхождения в лесу, чем загрязнял земли и создал опасность для окружающей среды.

Остатки животных в лесу. Фото: Львовская областная прокуратура

Во время досудебного расследования мужчина добровольно устранил причиненный ущерб и утилизировал остатки животного происхождения согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине одно из предприятий , осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, что нанесло ущерб окружающей среде. Предприятие оштрафовано на 900 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что ПАО " Львовский локомотиворемонтный завод " возместит убытки на сумму 874 893 грн за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.