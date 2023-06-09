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Во Львовской области в заповеднике незаконно вырубили деревьев на 185 тысяч грн

9 июня 2023 15:08
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области в заповеднике незаконно вырубили деревьев на 185 тысяч грн
Деревья в заповеднике. Фото: ДЛХП "Галсильлис"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области Государственная экологическая инспекция зафиксировали незаконную вырубку деревьев в Николаевском ГЛХП "Галсильллис". Сумма нанесенного ущерба составляет 185745 грн.

Об этом информирует Государственная экологическая инспекция во Львовской области .

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Решение суда

"В процессе судебного разбирательства представителями Инспекции и прокуратуры Львовской области полностью доказана вина лесонарушителя, что привело к положительному решению суда", — говорится в сообщении.

Следовательно, Николаевское ГЛХП "Галсильллис" должно комменсировать всю сумму ущерба.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области, в одном из сел Червоноградского района возле местного леса мужчина сбрасывал остатки животного происхождения. В результате загрязнены земли сельскохозяйственного назначения.

Также, мы писали, что на Львовщине 6 лесничих и трое других граждан в течение полугода незаконно срубили более 300 деревьев на сумму 2,5 миллиона гривен.

Кроме того, на Львовщине одно из предприятий , осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, что нанесло ущерб окружающей среде. Предприятие оштрафовано на 900 тыс. грн.

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