"Нарубили" на полмиллиона гривен: во Львовской области будут судить мужчин
Во Львовской области, на Червоноградщине, будут судить двух мужчин из Волыни. Они незаконно вырубили деревья в защитных лесонасаждениях железной дороги.
Об этом информирует Львовская областная прокуратура.
"Нарубили" на около 500 тыс. грн
"По данным следствия, в ноябре 2022 года обвиняемые совершили незаконную рубку деревьев без специального разрешения в защитных лесонасаждениях железной дороги в Червоноградской области. В результате таких действий государству было нанесено около 500 тыс грн убытков", — говорится в сообщении.
На имущество обвиняемых наложен арест. Следственные действия продолжаются.
Напомним, мы ранее писали, что суд Львовской области вынес решение в пользу Дрогобычской районной прокуратуры по незаконной вырубке древесины. Постоянный пользователь лесных ресурсов признан виновным в нарушении стандартов охраны природы.
Также, мы писали, что на Львовщине подозревают двух жителей Стрыйского района в незаконной вырубке деревьев на территории природно-заповедного фонда Украины. По данным следствия, срубленную древесину один из мужчин распилил и перевозил в собственное домохозяйство, где была обустроена подпольная пилорама.