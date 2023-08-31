"Нарубили" на полмиллиона гривен: во Львовской области будут судить мужчин

Вырубленные деревья. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области, на Червоноградщине, будут судить двух мужчин из Волыни. Они незаконно вырубили деревья в защитных лесонасаждениях железной дороги.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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"Нарубили" на около 500 тыс. грн

"По данным следствия, в ноябре 2022 года обвиняемые совершили незаконную рубку деревьев без специального разрешения в защитных лесонасаждениях железной дороги в Червоноградской области. В результате таких действий государству было нанесено около 500 тыс грн убытков", — говорится в сообщении.

На имущество обвиняемых наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что суд Львовской области вынес решение в пользу Дрогобычской районной прокуратуры по незаконной вырубке древесины. Постоянный пользователь лесных ресурсов признан виновным в нарушении стандартов охраны природы.

Также, мы писали, что на Львовщине подозревают двух жителей Стрыйского района в незаконной вырубке деревьев на территории природно-заповедного фонда Украины. По данным следствия, срубленную древесину один из мужчин распилил и перевозил в собственное домохозяйство, где была обустроена подпольная пилорама.