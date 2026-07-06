Львов накроют грозы: синоптики объявили желтый уровень опасности

На улице сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В понедельник, 7 июля, во Львове и области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Синоптики также объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных явлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове на 7 июля

Синоптики прогнозируют, что ночью местами, а днем по всей территории области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, со скоростью 9–14 м/с, днем местами его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью в области составит +10...+15 °С, а днем — +19...+24 °С.

Во Львове температура воздуха ночью составит +12...+14 °С, а днем столбики термометров будут показывать +21...+23 °С. Однако днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 15–20 м/с. Во время дождя возможно ухудшение видимости.

Предупреждение об опасных явлениях

Во Львове и местами по области завтра прогнозируются грозы и сильные порывы ветра. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных явлениях во Львове и области. Фото: Львовский РЦГМ

Кроме того, 7 июля на большей части Львовской области, за исключением горных районов, сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). В горной местности прогнозируются низкий (1-й класс) и средний (3-й класс) уровни пожарной опасности.

Пожарная опасность во Львове и области 7 июля. Фото: Львовский РЦГМ

По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Как писали Новини.LIVE, на Львовщине обнаружили кишечную палочку в озере Задорожное. Купаться в водоеме запретили до 7 июля.

Также мы сообщали, что во Львове мужчина открыл стрельбу на улице. Кроме того, он угрожал оружием девушке в одном из населенных пунктов Львовской области.