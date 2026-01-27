Видео
Главная Львов На Львовщине попрощались с нардепом Орестом Саламахой — фото

На Львовщине попрощались с нардепом Орестом Саламахой — фото

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 11:44
Похороны Ореста Саламахи — фото и детали о ДТП на Львовщине
Нардеп Орест Саламаха. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На Львовщине, в Сокольниках во вторник, 27 января, попрощались с действующим народным депутатом от фракции "Слуга народа" Орестом Саламахой, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье, 25 января.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Похороны Ореста Саламахи

Похороны Ореста Саламахи состоялись в Сокольниках. Проститься с нардепом пришло немалое количество людей и его близкие.

Орест Саламаха
Люди пришли на церемонию прощания. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Память погибшего публично в соцсетях почтили также несколько чиновников и политиков. С соболезнованиями к семье обратились бывший президент Украины Петр Порошнко, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Похорон нардепа
Люди возле гроба. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Проститься лично с нардепом прибыл председатель ВРУ Руслан Стефанчук, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк и народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По предварительным данным Государственного бюро расследований, авария произошла в селе Сокольники на автодороге Львов-Пустомыты-Меденичи. Около 18:15 квадроцикл под управлением Ореста Саламахи, как отмечается, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным транспортным средством.

Смерть Ореста Саламахи
Портрет Ореста Саламахи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Орест Саламаха похорон Сокільники
Церемония прощания. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди пассажиров маршрутки пострадавших не было. Депутата госпитализировали, однако он умер в больнице, несмотря на попытки врачей реанимировать его.

Известно, что похоронят народного депутата на Сокольницком кладбище.

Читайте на Новини.LIVE, что известно о деятельности Ореста Саламахи при жизни.

ДТП Слуга народа нардепы Львовская область похороны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
