Похорон Ореста Саламахи — фото та деталі про ДТП на Львівщині

Нардеп Орест Саламаха. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На Львівщині, в Сокільниках у вівторок, 27 січня, попрощалися з чинним народним депутатом від фракції "Слуга народу" Орестом Саламахою, який загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в неділю, 25 січня.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Похорон Ореста Саламахи

Похорон Ореста Саламахи відбувся в Сокільниках. Попрощатися з нардепом прийшла чимала кількість людей та його близькі.

Люди прийшли на церемонію прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пам'ять загиблого публічно в соцмережах вшанували також кілька посадовців і політиків. Зі співчуттями до родини звернулисяколишній президент України Петро Порошнко, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Люди біля труни. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Попрощатися особисто з нардепом прибув голова ВРУ Руслан Стефанчук, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк та народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

За попередніми даними Державного бюро розслідувань, аварія сталася в селі Сокільники на автодорозі Львів–Пустомити–Меденичі. Близько 18:15 квадроцикл під керуванням Ореста Саламахи, як зазначається, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.

Портрет Ореста Саламахи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед пасажирів маршрутки постраждалих не було. Депутата госпіталізували, однак він помер у лікарні попри спроби лікарів реанімувати його.

Відомо, що захоронять народного депутата на Сокільницькому кладовищі.

