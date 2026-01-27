Похорон Ореста Саламахи — фото та деталі про ДТП на Львівщині

На Львівщині попрощалися з нардепом Орестом Саламахою — фото
На Львівщині, в Сокільниках у вівторок, 27 січня, попрощалися з чинним народним депутатом від фракції "Слуга народу" Орестом Саламахою, який загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в неділю, 25 січня.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Похорон Ореста Саламахи
Похорон Ореста Саламахи відбувся в Сокільниках. Попрощатися з нардепом прийшла чимала кількість людей та його близькі.
Пам'ять загиблого публічно в соцмережах вшанували також кілька посадовців і політиків. Зі співчуттями до родини звернулисяколишній президент України Петро Порошнко, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Попрощатися особисто з нардепом прибув голова ВРУ Руслан Стефанчук, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк та народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.
За попередніми даними Державного бюро розслідувань, аварія сталася в селі Сокільники на автодорозі Львів–Пустомити–Меденичі. Близько 18:15 квадроцикл під керуванням Ореста Саламахи, як зазначається, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.
Серед пасажирів маршрутки постраждалих не було. Депутата госпіталізували, однак він помер у лікарні попри спроби лікарів реанімувати його.
Відомо, що захоронять народного депутата на Сокільницькому кладовищі.
