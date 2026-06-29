Ненастье накрыло Львов: поваленные деревья, сорванные крыши и обесточивание

Поваленное дерево во Львове в результате непогоды 29 июня. Фото: t.me/andriysadovyi

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Мощное ненастье в понедельник, 29 июня, накрыло Львов. В городе был ливень, сильные порывы ветра и гроза. В результате непогоды зафиксировано падение деревьев, повреждение крыш в зданиях, а также обесточивание.

Об этом сообщают мэр Львова Андрей Садовый и журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Непогода во Львове 29 июня

Садовый сообщил, что поваленные деревья находятся на улицах Коперника и Ефремова, а возле парка Франко дерево упало на троллейбус. Кроме того, возле церкви Святого Юра дерево повредило контактную сеть.

Последствия непогоды во Львове 29 июня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Поваленные деревья. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Есть обрывы контактной сети на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Черновола — Липинского, на перекрестке Степана Бандеры — Коперника и возле остановки "Соборная" на улице Ивана Франко. На улице Липинского также временно отключено напряжение. На перекрестке Варшавской и Туннельной упал светофор", — отметил мэр Львова.

Свернутый светофор в результате непогоды во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Порывы ветра сорвали часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредили окна.

Шевченковская районная администрация Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Последствия непогоды устраняют все городские службы.

Поваленные деревья во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Остановка "Главная почта". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, в настоящее время в городе временно не курсируют трамвайные маршруты № 1, 2, 3, 4, 8 и 9.

Первый заместитель городского головы — заместитель городского головы по экономическому развитию, и.о. заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Москаленко в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке сообщил, что в городе упало более 20 крупных деревьев, часть из которых обрушилась на опоры и линии электропередач, перекрыв проезд.

Андрей Москаленко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По его словам, сотрудники Шевченковской районной администрации укрылись во время непогоды. К счастью, никто не пострадал. Непогода прекратилась, поэтому на местах работают все аварийные службы.

"Мы сейчас анализируем каждое подтопление, то есть просматриваем записи с камер. На данный момент мы не видим значительных подтоплений. Возможно, позже появится дополнительная информация, тогда мы сможем сообщить", — говорит Москаленко.

По его словам, в первую очередь сейчас убирают поваленные деревья, чтобы восстановить проезд и проход для жителей, чтобы это не представляло опасности.

"Кроме того, просим всех обходить оголенные провода, представляющие опасность, если вы их видите", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 28 июня во Львове зафиксировали температурный рекорд. Речь идет о +35,8 °С. Такая температура воздуха не фиксировалась с 1963 года.

Кроме того, 30 июня во Львове прогнозируются отключения электроэнергии с 16:00 до 22:00. На данный момент точные графики не опубликованы.