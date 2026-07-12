Плохая видимость и грозовые дожди: прогноз погоды во Львове на завтра

Женщины под дождем. Фото: УНИАН

Альбина Заречная Редактор

Погода во Львове и области завтра, 13 июля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и плохой видимости. В то же время температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и области 13 июля

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западного направления со скоростью 9–14 метров в секунду.

Погода в Украине 13 июля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по Львовской области ночью +8...+13 °C , днем +21...+26 °C ;

, днем ; во Львове ночью +9...+11 °C, днем +22...+24 °C.

Синоптики также предупреждают о тумане ночью и утром с видимостью 200–500 метров. В связи с этим и грозой объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Туман с видимостью 200–500 метров. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Объявление об опасности из-за грозы. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра отсутствует (первый класс) и низкая (второй), местами средняя (третий) и высокая (четвертый) пожарная опасность.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 13 июля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, во Львове впервые прошла Конференция украинских исследований "Украина в мире", инициированная Министерством культуры Украины, Украинским институтом и Украинским католическим университетом. Мероприятие стало одной из самых масштабных международных платформ для обсуждения развития украинистики и крымскотатарских исследований в глобальном контексте.

Ранее во Львовской области ввели запрет на купание в озере Задорожное. Такое решение было принято из-за вспышки острой кишечной инфекции среди отдыхающих — люди начали обращаться к врачам с симптомами отравления, часть из них пришлось госпитализировать.