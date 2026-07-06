В бою с вражескими дронами погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й бригады «Броды»

Ми-8. Фото: Reuters

30 июня 2026 года при выполнении боевой задачи по перехвату вражеских беспилотников погиб экипаж вертолета Ми-8. Военнослужащие несли службу в составе 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Об этом сообщает Бродовский городской совет, передает Новини.LIVE.

Защищая небо Украины, погиб экипаж Ми-8 16-й бригады

Свой последний полет совершили: командир экипажа, капитан Юрий Ворон, летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль, и воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

Военные до последнего выполняли боевую задачу, защищая украинское небо, прикрывая подразделения Сил обороны и поддерживая наземные операции.

Прощание с защитниками

7 июля в Бродовской общине состоится прощание с погибшими защитниками. В 9:30 на Аллее Героев запланирована встреча траурного кортежа, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста пройдет погребальная служба.

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Юрий Ворон — старший пилот вертолетной эскадрильи. Родился в Бродах, с детства мечтал об авиации. Военное образование получил в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в боевых действиях со времен ООС и после полномасштабного вторжения. Награждён государственными орденами. У него остались жена, сын и родители.

Старший пилот вертолетной эскадрильи — Юрий Ворон. Фото: Facebook

Валентин Мукшинов — старший штурман-летчик. Родился в Киеве, учился в Черниговском военном лицее. Выполнял боевые задачи на различных направлениях, отличался профессионализмом и мужеством. Полный кавалер ордена "За мужество". У него остались жена, дети и родственники.

Старший штурман-летчик — Валентин Мукшинов. Фото: Facebook

Богдан Хмиль — бортовой авиационный техник. Родился в Киевской области, служил в бригаде с 2022 года. Обеспечивал подготовку техники к боевым вылетам, неоднократно выполнял задания в составе экипажа. Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

Бортовой авиационный техник — Богдан Хмиль. Фото: Facebook

Михаил Деряга — старший воздушный стрелок. Родом из Полтавской области, служил с 2023 года. Участвовал в боевых миссиях по защите воздушного пространства Украины. Награжден орденом "За мужество" III степени и другими наградами.

Старший воздушный стрелок — Михаил Деряга

Светлая память и вечная слава павшим защитникам Украины.

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