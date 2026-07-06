Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Погиб экипаж вертолета Ми-8 при перехвате российских беспилотников

Погиб экипаж вертолета Ми-8 при перехвате российских беспилотников

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 19:30
В бою с вражескими дронами погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й бригады «Броды»
Ми-8. Фото: Reuters

30 июня 2026 года при выполнении боевой задачи по перехвату вражеских беспилотников погиб экипаж вертолета Ми-8. Военнослужащие несли службу в составе 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Об этом сообщает Бродовский городской совет, передает Новини.LIVE.

Защищая небо Украины, погиб экипаж Ми-8 16-й бригады

Свой последний полет совершили: командир экипажа, капитан Юрий Ворон, летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль, и воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

Военные до последнего выполняли боевую задачу, защищая украинское небо, прикрывая подразделения Сил обороны и поддерживая наземные операции.

Прощание с защитниками

7 июля в Бродовской общине состоится прощание с погибшими защитниками. В 9:30 на Аллее Героев запланирована встреча траурного кортежа, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста пройдет погребальная служба.

Читайте также:

Юрий Ворон — старший пилот вертолетной эскадрильи. Родился в Бродах, с детства мечтал об авиации. Военное образование получил в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в боевых действиях со времен ООС и после полномасштабного вторжения. Награждён государственными орденами. У него остались жена, сын и родители.

Загинув екіпаж Мі-8 під час перехоплення російських безпілотників - фото 1
Старший пилот вертолетной эскадрильи — Юрий Ворон. Фото: Facebook

Валентин Мукшинов — старший штурман-летчик. Родился в Киеве, учился в Черниговском военном лицее. Выполнял боевые задачи на различных направлениях, отличался профессионализмом и мужеством. Полный кавалер ордена "За мужество". У него остались жена, дети и родственники.

Загинув екіпаж Мі-8 під час перехоплення російських безпілотників - фото 2
Старший штурман-летчик — Валентин Мукшинов. Фото: Facebook

Богдан Хмиль — бортовой авиационный техник. Родился в Киевской области, служил в бригаде с 2022 года. Обеспечивал подготовку техники к боевым вылетам, неоднократно выполнял задания в составе экипажа. Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

Загинув екіпаж Мі-8 під час перехоплення російських безпілотників - фото 3
Бортовой авиационный техник — Богдан Хмиль. Фото: Facebook

Михаил Деряга — старший воздушный стрелок. Родом из Полтавской области, служил с 2023 года. Участвовал в боевых миссиях по защите воздушного пространства Украины. Награжден орденом "За мужество" III степени и другими наградами.

Загинув екіпаж Мі-8 під час перехоплення російських безпілотників - фото 4
Старший воздушный стрелок — Михаил Деряга

Светлая память и вечная слава павшим защитникам Украины.

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Львова, которого подозревают в попытке поджечь технологический цех украинского оборонного предприятия по заказу российских спецслужб. По данным следствия, мужчину задержали во время подготовки диверсии, которую он планировал замаскировать под техническую неисправность из-за якобы короткого замыкания.

Новини.LIVE писали, что во Львове прямо посреди проезжей части обнаружили гранату. Опасный предмет первым заметил водитель троллейбуса №24, который вовремя остановил транспорт, после чего оперативно эвакуировал пассажиров на безопасное расстояние. Благодаря его быстрым действиям никто не пострадал.

Львов война в Украине защитники
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации