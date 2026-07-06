У бою з ворожими дронами загинув екіпаж вертольота Мі-8 16-ї бригади "Броди"

Mi-8. Фото: Reuters

30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання з перехоплення ворожих безпілотників загинув екіпаж вертольота Мі-8. Військовослужбовці проходили службу у складі 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Про це повідомляє Бродівська міська рада, передає Новини.LIVE.

Захищаючи небо України загинув екіпаж Мі-8 16-ї бригади

Свій останній політ виконали: командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль, та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Військові до останнього виконували бойове завдання, захищаючи українське небо, прикриваючи підрозділи Сил оборони та підтримуючи наземні операції.

Прощання із захисниками

7 липня у Бродівській громаді відбудеться прощання із загиблими захисниками. О 9:30 на Алеї Героїв запланована зустріч траурного кортежу, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста пройде чин поховання.

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Юрій Ворон — старший льотчик вертолітної ескадрильї. Народився у Бродах, з дитинства мріяв про авіацію. Військову освіту здобув у Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь у бойових діях з часів ООС та після повномасштабного вторгнення. Нагороджений державними орденами. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Старший льотчик вертолітної ескадрильї — Юрій Ворон. Фото: Facebook

Валентин Мукшинов — старший штурман-льотчик. Народився у Києві, навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Виконував бойові завдання на різних напрямках, відзначався професіоналізмом і мужністю. Повний кавалер ордена "За мужність". У нього залишилися дружина, діти та родина.

Cтарший штурман-льотчик — Валентин Мукшинов. Фото: Facebook

Богдан Хміль — бортовий авіаційний технік. Народився на Київщині, служив у бригаді з 2022 року. Забезпечував підготовку техніки до бойових вильотів, неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України".

Бортовий авіаційний технік — Богдан Хміль. Фото: Facebook

Михайло Деряга — старший повітряний стрілець. Родом із Полтавщини, служив із 2023 року. Брав участь у бойових місіях із захисту повітряного простору України. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та іншими відзнаками.

Старший повітряний стрілець — Михайло Деряга

Світла пам’ять і вічна слава полеглим захисникам України.

Новини Львова

Новини.LIVE повідомляли, що до суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Львова, якого підозрюють у спробі підпалити технологічний цех українського оборонного підприємства на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, чоловіка затримали під час підготовки диверсії, яку він планував замаскувати під технічну несправність через нібито коротке замикання.

Новини.LIVE писали, що у Львові просто посеред проїжджої частини виявили гранату. Небезпечний предмет першим помітив водій тролейбуса №24, який вчасно зупинив транспорт, після чого оперативно евакуював пасажирів на безпечну відстань. Завдяки його швидким діям ніхто не постраждав.