Україна
СБУ показала уламки "Орєшніка", яким було атаковано Львівщину

СБУ показала уламки "Орєшніка", яким було атаковано Львівщину

Ua
Дата публикации 9 января 2026 13:57
РФ атакувала Львівщину Орєшніком 9 січня - фото
Термінова новина

У Службі безпеки України продемонстрували уламки "Орєшніка", яким РФ у ніч на 9 січня атакувала Львівщину. Спецслужби кваліфікують цей удар як воєнний злочин.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у п’ятницю, 9 січня.

Читайте также:

"Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік", – йдеться в повідомленні.

Орєшнік

Орєшнік

Серед знайдених наразі деталей є:

  • блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);
  • запчастини з двигунної установки;
  • фрагменти механізму орієнтації;
  • сопла з платформи блоку розведення тощо. 

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
