РФ атакувала Львівщину Орєшніком 9 січня - фото

СБУ показала уламки "Орєшніка", яким було атаковано Львівщину
Дата публикации 9 января 2026 13:57
У Службі безпеки України продемонстрували уламки "Орєшніка", яким РФ у ніч на 9 січня атакувала Львівщину. Спецслужби кваліфікують цей удар як воєнний злочин.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у п’ятницю, 9 січня.
"Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік", – йдеться в повідомленні.
Серед знайдених наразі деталей є:
- блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);
- запчастини з двигунної установки;
- фрагменти механізму орієнтації;
- сопла з платформи блоку розведення тощо.
