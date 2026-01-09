РФ атакувала Львівщину Орєшніком 9 січня - фото

Термінова новина

У Службі безпеки України продемонстрували уламки "Орєшніка", яким РФ у ніч на 9 січня атакувала Львівщину. Спецслужби кваліфікують цей удар як воєнний злочин.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у п’ятницю, 9 січня.

"Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік", – йдеться в повідомленні.

Серед знайдених наразі деталей є:

блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

