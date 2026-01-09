Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів СБУ показала уламки "Орєшніка", яким було атаковано Львівщину

СБУ показала уламки "Орєшніка", яким було атаковано Львівщину

Ua
Дата публікації: 9 січня 2026 13:57
РФ атакувала Львівщину Орєшніком 9 січня - фото
Термінова новина

У Службі безпеки України продемонстрували уламки "Орєшніка", яким РФ у ніч на 9 січня атакувала Львівщину. Спецслужби кваліфікують цей удар як воєнний злочин.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у п’ятницю, 9 січня.

Реклама
Читайте також:

"Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік", – йдеться в повідомленні.

Орєшнік

Орєшнік

Серед знайдених наразі деталей є:

  • блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);
  • запчастини з двигунної установки;
  • фрагменти механізму орієнтації;
  • сопла з платформи блоку розведення тощо. 

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації