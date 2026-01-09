РФ атаковала Львовскую область Орешником 9 января — фото

Обломки российского "Орешника". Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины продемонстрировали обломки "Орешника", которым РФ в ночь на 9 января атаковала Львовскую область. Спецслужбы квалифицируют этот удар как военное преступление.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 9 января.

"Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник", — говорится в сообщении.

Часть ракеты "Орешник". Фото: СБУ

Металлический фрагмент российской баллистической ракеты. Фото: СБУ

Среди найденных пока деталей есть:

блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

запчасти с двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и тому подобное.

"Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы. Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны РФ", — говорится в сообщении.

Обломок ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля". Фото: СБУ

Часть хвостового отсека ракеты "Орешник". Фото: СБУ

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" с российского полигона "Капустин Яр".

"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий. Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления рф для привлечения их к ответственности", — добавили в СБУ.

Обломок ракеты в снегу. Фото: СБУ

Деталь из ракеты "Орешник", найденная во Львовской области. Фото: СБУ

Напомним, что российский "Орешник" попал в 70 км от границы Украины с ЕС.

Также нардеп рассказал, по какому объекту попала РФ "Орешником".