РФ атаковала Львовскую область Орешником 9 января — фото

СБУ показала обломки "Орешника", которым была атакована Львовщина
В Службе безопасности Украины продемонстрировали обломки "Орешника", которым РФ в ночь на 9 января атаковала Львовскую область. Спецслужбы квалифицируют этот удар как военное преступление.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 9 января.
РФ ударила по Львовской области "Орешником" — фото обломков
"Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник", — говорится в сообщении.
Среди найденных пока деталей есть:
- блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);
- запчасти с двигательной установки;
- фрагменты механизма ориентации;
- сопла с платформы блока разведения и тому подобное.
"Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы. Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны РФ", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" с российского полигона "Капустин Яр".
"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий. Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления рф для привлечения их к ответственности", — добавили в СБУ.
Напомним, что российский "Орешник" попал в 70 км от границы Украины с ЕС.
Также нардеп рассказал, по какому объекту попала РФ "Орешником".
