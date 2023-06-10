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Потоп во Львовской области: в ОВА рассказали, какая сейчас ситуация

10 июня 2023 23:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потоп во Львовской области: в ОВА рассказали, какая сейчас ситуация
Львовщина после наводнения. Фото: Максим Козицкий
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области из-за ливней усложнен проезд на двух автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Непогода привела к серьезным последствиям для дорог.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Где движение заблокировано

А именно проехать сложно на дорогах — О140406 Сходница — Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы — Сходница, и О141902 Турка — Сходница, на участке с. Новый Кропивник — пгт. Сходница.

Также в сторону Верхнего Синевидного из Сходницы нельзя проехать из-за разрушения дороги коммунальной собственности в Сходнице.

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Размытые дороги во Львовской области. Фото: Максим Козицкий

По словам Козицкого, на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка в Сходницкой общине полностью был разрушен мост. Проезд со стороны Нового Кропивника сейчас тоже отсутствует.

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Размытые дороги во Львовской области. Фото: Максим Козицкий

Кроме того, дорогу подмыло в селе Подгородцы и селе Урич.

Эвакуация детей

Глава Львовской ОВА добавил, что с горы Тустань провели эвакуацию детей, а именно участников соревнований по туризму. Их на время поселили в одном из местных народных домов.

"В Сходницкой общине подтоплены более 60 домохозяйств, жителей временно отселяют в пределах общины. Повреждены два моста в Сходнице. Произошло проседание дороги в связи с подмыванием по улице Шевченко. Там есть угроза обвала. Унесло газовую трубу среднего давления", — отметил он.

В свою очередь по всей протяженности реки Сходничанка берега размыты. Уровень воды пока не уменьшается.

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Размытые дороги во Львовской области. Фото: Максим Козицкий

"На месте работают дорожники, которые убирают с проезжей части поваленные деревья, нанесен грунт. Также привлечены более 90 специалистов ГСЧС" , — подытожил Козицкий.

Напомним, сегодня, 10 июня, во Львовской области разлилась река Сходничанка. В результате наводнения подтоплены домохозяйства в поселке Сходница. Также размыло дорогу в селе Урич Стрыйского района.

 

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