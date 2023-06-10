Потоп на Львівщині: в ОВА розповіли, яка зараз ситуація

Львівщина після повені. Фото: Максим Козицький

На Львівщині через зливи ускладнений проїзд на двох автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Негода спричинила серйозні наслідки для доріг.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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А саме проїхати складно на дорогах — О140406 Східниця — Верхнє Синьовидне, на ділянці Підгородці — Східниця, та О141902 Турка — Східниця, на ділянці с. Новий Кропивник — смт. Східниця.

Також у сторону Верхнього Синьовидного зі Східниці не можна проїхати через руйнування дороги комунальної власності в Східниці.

Розмиті дороги на Львівщині. Фото: Максим Козицький

За словами Козицького, на дорозі комунальної власності через річку Східничанка у Східницькій громаді повністю було зруйновано міст. Проїзд зі сторони Нового Кропивника нині теж відсутній.

Розмиті дороги на Львівщині. Фото: Максим Козицький

Крім того, дорогу підмило у селі Підгородці та селі Урич.

Евакуація дітей

Голова Львівської ОВА додав, що з гори Тустань провели евакуацію дітей, а саме учасників змагань з туризму. Їх на деякий час поселили в одному з місцевих народних домів.

"У Східницькій громаді підтоплені понад 60 домогосподарств, мешканців тимчасово відселяють в межах громади. Пошкоджені два мости у Східниці. Сталося просідання дороги в зв'язку з підмиванням по вулиці Шевченка. Там є загроза обвалу. Знесло газову трубу середнього тиску", — зауважив він.

Своєю чергою по всій протяжності річки Східничанка береги є розмитими. Рівень води поки не зменшується.

Розмиті дороги на Львівщині. Фото: Максим Козицький

"На місці працюють дорожники, які прибирають з проїжджої частини повалені дерева, нанесений ґрунт. Також залучені понад 90 фахівців ДСНС", — підсумував Козицький.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, на Львівщині розлилася річка Східничанка. Внаслідок повені підтоплені домогосподарства у селищі Східниця. Також розмило дорогу у селі Урич Стрийського району.