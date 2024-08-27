Во Львовской области БЭБ разоблачило незаконную схему продажи электронных сигарет

Детективы БЭБ с поличным. Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группировку, которая занималась незаконной продажей электронных сигарет через сеть магазинов. Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составляет более 5 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ во вторник, 27 августа.

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Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, наладивших оптовую реализацию незаконно изготовленных подакцизных товаров.

"Установлено, что продажа электронных сигарет без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки проходила без лицензии на оптовую или розничную торговлю табачными изделиями", — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ проводят обыски. Фото: БЕБ 1/8 ​ 8

Сеть магазинов и торговых мест находилась на территории Львовской области и во Львове.

Детективы провели обыски в местах продажи сигарет и проживания подозреваемых. В результате изъято более 8000 полимерных емкостей, разного объема с жидкостями для электронных сигарет, тара, этикетки, черновые записи, компьютерная техника и т.д. Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составляет более 5 млн. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.