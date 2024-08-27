На Львівщині БЕБ викрило незаконну схему продажу електронних сигарет

Детективи БЕБ на місці злочину. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили угруповання, яке займалося незаконним продажем електронних сигарет через мережу магазинів. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ у вівторок, 27 серпня.

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Детективи БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які налагодили гуртову реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів.

"Встановлено, що продаж електронних сигарет без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки відбувався без ліцензії на гуртову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами", — йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ проводять обшуки. Фото: БЕБ 1 / 8

Зазначається, що мережа магазинів та торгових місць знаходилася на території Львівської області та у Львові.

Так, детективи провели обшуки у місцях продажу сигарет та проживання підозрюваних. В результаті вилучено понад 8 000 полімерних ємностей, різного об’єму з рідинами для електронних сигарет, тару, етикетки, чорнові записи, комп’ютерну техніку тощо. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 5 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.