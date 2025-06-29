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Главная Львов Садовый назвал фейком падение "шахеда" во Львове — детали

Садовый назвал фейком падение "шахеда" во Львове — детали

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 15:45
Обстрелы Львовщины 29 июня — Садовый развеял фейки
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

В сети 29 июня начала распространяться информация о том, что в центре Львова во время ночной атаки упал российский ударный дрон. Однако эта информация не соответствует действительности и является фейком.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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"В сети распространяют ложную информацию, якобы во Львове упал "шахед". Это не соответствует действительности. Фото — старое, сделанное ранее на выставке", — заявил Садовый.

Обстріли Львівської області 29 червня
Скриншот сообщения Андрея Садовога

Напомним, в ночь на 29 июня россияне совершили массированную атаку на Украину, в частности, на Львовскую область. В Дрогобыче есть попадания, в результате чего часть города была без света.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 500 воздушных целей, среди которых были ракеты различных типов и дроны.

Львов фейки обстрелы Андрей Садовый дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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