Обстрелы Львовщины 29 июня — Садовый развеял фейки

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

В сети 29 июня начала распространяться информация о том, что в центре Львова во время ночной атаки упал российский ударный дрон. Однако эта информация не соответствует действительности и является фейком.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Фейки о падении дрона во Львове

"В сети распространяют ложную информацию, якобы во Львове упал "шахед". Это не соответствует действительности. Фото — старое, сделанное ранее на выставке", — заявил Садовый.

Скриншот сообщения Андрея Садовога

Напомним, в ночь на 29 июня россияне совершили массированную атаку на Украину, в частности, на Львовскую область. В Дрогобыче есть попадания, в результате чего часть города была без света.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 500 воздушных целей, среди которых были ракеты различных типов и дроны.