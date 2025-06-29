Обстрелы Львовщины 29 июня — Садовый развеял фейки

Садовый назвал фейком падение "шахеда" во Львове — детали
В сети 29 июня начала распространяться информация о том, что в центре Львова во время ночной атаки упал российский ударный дрон. Однако эта информация не соответствует действительности и является фейком.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Фейки о падении дрона во Львове
"В сети распространяют ложную информацию, якобы во Львове упал "шахед". Это не соответствует действительности. Фото — старое, сделанное ранее на выставке", — заявил Садовый.
Напомним, в ночь на 29 июня россияне совершили массированную атаку на Украину, в частности, на Львовскую область. В Дрогобыче есть попадания, в результате чего часть города была без света.
Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 500 воздушных целей, среди которых были ракеты различных типов и дроны.
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