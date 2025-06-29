Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий назвав фейком падіння "шахеда" у Львові — деталі

Садовий назвав фейком падіння "шахеда" у Львові — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 15:45
Обстріли Львівщини 29 червня — Садовий розвіяв фейки
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

У мережі 29 червня почала ширитися інформація про те, що у центрі Львова під час нічної атаки впав російський ударний дрон. Однак ця інформація не відповідає дійсності і є фейком.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Фейки про падіння дрона у Львові

"У мережі поширюють неправдиву інформацію, нібито у Львові впав "шахед". Це не відповідає дійсності. Фото — старе, зроблене раніше на виставці", — заявив Садовий.

Обстріли Львівської області 29 червня
Скриншот допису Андрія Садовога

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня росіяни здійснили масовану атаку на Україну, зокрема, на Львівську область. У Дрогобичі є влучання, внаслідок чого частина міста була без світла. 

Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 500 повітряних цілей, серед яких були ракети різних типів та дрони.

Львів фейки обстріли Андрій Садовий дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації