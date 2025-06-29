Обстріли Львівщини 29 червня — Садовий розвіяв фейки

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

У мережі 29 червня почала ширитися інформація про те, що у центрі Львова під час нічної атаки впав російський ударний дрон. Однак ця інформація не відповідає дійсності і є фейком.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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"У мережі поширюють неправдиву інформацію, нібито у Львові впав "шахед". Це не відповідає дійсності. Фото — старе, зроблене раніше на виставці", — заявив Садовий.

Скриншот допису Андрія Садовога

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня росіяни здійснили масовану атаку на Україну, зокрема, на Львівську область. У Дрогобичі є влучання, внаслідок чого частина міста була без світла.

Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 500 повітряних цілей, серед яких були ракети різних типів та дрони.