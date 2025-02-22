Во Львове Садовый встретился с британскими парламентариями

Мэр Львова Андрей Садовый и британские члены парламента. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с 14-ю британскими членами парламента. В частности, они обсудили сотрудничество.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook в субботу, 22 февраля.

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"От имени британского народа политики оставили в книге гостей послание о намерениях увеличения военной поддержки для Украины", — рассказал Садовый.

Стороны обсудили сотрудничество, встречу с Королем Чарльзом III и развитие экосистемы человечности UNBROKEN.

Садовый отметил, что Великобритания остается надежным партнером Украины.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Садовый заработал 81 394 грн в январе, из которых 32 024 грн составляла премия. Такие данные обнародовали во Львовском горсовете.

Также Садовый отметил, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львове продолжается, однако есть факторы, которые замедляют этот процесс.