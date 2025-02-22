Во Львове Садовый встретился с британскими парламентариями

Садовый обсудил сотрудничество с британскими членами парламента
Мэр Львова Андрей Садовый встретился с 14-ю британскими членами парламента. В частности, они обсудили сотрудничество.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook в субботу, 22 февраля.
Встреча Садового с членами парламента Британии
"От имени британского народа политики оставили в книге гостей послание о намерениях увеличения военной поддержки для Украины", — рассказал Садовый.
Стороны обсудили сотрудничество, встречу с Королем Чарльзом III и развитие экосистемы человечности UNBROKEN.
Садовый отметил, что Великобритания остается надежным партнером Украины.
Напомним, Садовый заработал 81 394 грн в январе, из которых 32 024 грн составляла премия. Такие данные обнародовали во Львовском горсовете.
Также Садовый отметил, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львове продолжается, однако есть факторы, которые замедляют этот процесс.
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