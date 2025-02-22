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Садовый обсудил сотрудничество с британскими членами парламента

22 февраля 2025 17:17
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове Садовый встретился с британскими парламентариями
Мэр Львова Андрей Садовый и британские члены парламента. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадий Пастула - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с 14-ю британскими членами парламента. В частности, они обсудили сотрудничество.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook в субботу, 22 февраля.

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"От имени британского народа политики оставили в книге гостей послание о намерениях увеличения военной поддержки для Украины", — рассказал Садовый.

Стороны обсудили сотрудничество, встречу с Королем Чарльзом III и развитие экосистемы человечности UNBROKEN.

Садовый отметил, что Великобритания остается надежным партнером Украины.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Садовый заработал 81 394 грн в январе, из которых 32 024 грн составляла премия. Такие данные обнародовали во Львовском горсовете.

Также Садовый отметил, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львове продолжается, однако есть факторы, которые замедляют этот процесс.

Великобритания Львов Андрей Садовый политики сотрудничество
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