Зарплата Садового — скільки отримав мер Львова у січні

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Дивись.info

У Львівській міськраді оприлюднили зарплати міського голови Андрія Садового, а також його заступників. Йдеться про суми, які посадовці отримали у січні 2025 року.

Про це пише видання Твоє Місто у суботу, 8 лютого.

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Яку зарплату отримав Садовий у січні

Зазначається, що мер Львова Андрій Садовий за січень отримав 81 394 грн зарплатні. З цих коштів 32 024 грн — премія.

Перший заступник міського голови — заступник міського голови з економічного розвитку Андрій Москаленко отримав в минулому місяці 66 814 грн. Його преміювали на 22 560 грн, а також Москаленко отримав 26 858 грн надбавки за високі досягнення у праці.

Відомо й про зарплатню заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача. У січні йому нарахували загальну суму — 130 208 грн. З них — 26 819 гривень премії, а також 25 787 грн надбавки за високі досягнення у праці.

Преміювали у січні на 15 035 грн заступника міського голови з питань міжнародної співпраці Сергія Кіраля. Крім того, він отримав 14 456 грн надбавки за високі досягнення у праці становить. Його зарплата у січні складає 68 419 грн.

Отримав премію в минулому місяці й керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко — 21 196 грн. Надбавка за високі досягнення у праці — 24 646 гривень. Загалом Бойко отримав зарплату в січні у розмірі 61 863 грн.

Заступник міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич отримала 60 797 грн. Її нарахували 20 470 грн премії.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що у місті тривають роботи зі створення сміттєпереробного заводу. Процес затягнувся, але на це є причини, пояснив очільник міста.

Також у Львівській міській раді інформували про те, що планують реформувати поліклініку №4 на Сихові. У закладі мають переоблаштувати перший поверх, аби він став безбар'єрним, а також оновлять обладнання.