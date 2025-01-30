Поліклініка на Сихові реформується у клініко-діагностичний центр

Поліклініка на Сихові у Львові. Фото: ЛМР

Поліклініка №4 на Сихові у Львові першою реформується у клініко-діагностичний центр. У закладі переоблаштують перший поверх у безбар'єрний сучасний простір та оновлять обладнання.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Як відомо, перший поверх поліклініки переоблаштують у безбар'єрний сучасний простір, де буде комфортна рецепція, кол-центр, а також оновлене обладнання для діагностики та лікування пацієнтів.

Візуалізація холу на першому поверсі у закладі. Фото: ЛМР

Ремонтні роботи у поліклініці. Фото: ЛМР

Керівник закладу Максим Павлов розповів, що на восьмому поверсі були рентген-апарати, але дуже старі. Тому зміни в поліклініці розпочали саме із закупівлі діагностичного обладнання та з ремонту старого.

Він додав, що за кошти медичного закладу закупили тристанційну рентген-установку. Якщо не брати Першого медоб'єднання, то такого обладнання в інших клініко-діагностичних центрах немає.

"Це обладнання дозволяє, окрім класичного рентгену, зробити багато додаткових обстежень у реальному часі для діагностики патологій шлунково-кишкового тракту, в гінекології тощо. Це сучасне обладнання і воно є менш іонізуючим, якщо порівнювати з тим, що ми мали досі. Друга система — це класичний двостанційний рентген, яким будемо надавати усі класичні рентген-послуги", — поділився Павлов.

Окрім обладнання і поліклініці облаштували хол на першому поверсі, адже це візитна картка, де люди мають швидко отримати послуги і йти за маршрутом далі, якщо це потрібно.

Майбутній вигляд поліклініки. Фото: ЛМР

Також важливе питання для закладу — енергонезалежність та стійкість, тому там відновили систему власних резервуарів води для технічних потреб. Там є потужний генератор, який повністю забезпечує функціонування установи та обладнання.

"Поліклініка має спільний проєкт з Урядом Норвегії, що передбачає облаштування на двох корпусах сонячних панелей. Планується встановлення гідридної сонячної електростанції. На реалізацію залучено вже понад 5 млн грн грантових коштів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий анонсував появу 45 нових автобусів у місті.

Також у ЛМР показали, як модернізували світлофори у Львові. Він розташований на вулиці Личаківській біля "Ензиму".