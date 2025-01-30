Поликлиника на Сыхове реформируется в клинико-диагностический центр

Поликлиника на Сыхове во Львове. Фото: ЛГС

Поликлиника №4 на Сыхове во Львове первой реформируется в клинико-диагностический центр. В заведении переоборудуют первый этаж в безбарьерное современное пространство и обновят оборудование.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

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Как известно, первый этаж поликлиники переоборудуют в безбарьерное современное пространство, где будет комфортная рецепция, колл-центр, а также обновленное оборудование для диагностики и лечения пациентов.

Визуализация холла на первом этаже в заведении. Фото: ЛГС

Ремонтные работы в поликлинике. Фото: ЛГС

Руководитель заведения Максим Павлов рассказал, что на восьмом этаже были рентген-аппараты, но очень старые. Поэтому изменения в поликлинике начали именно с закупки диагностического оборудования и ремонта старого.

Он добавил, что за средства медицинского учреждения закупили трехстанционную рентген-установку. Если не брать Первое медобъединение, то такого оборудования в других клинико-диагностических центрах нет.

"Это оборудование позволяет, кроме классического рентгена, сделать много дополнительных обследований в реальном времени для диагностики патологий желудочно-кишечного тракта, в гинекологии и тому подобное. Это современное оборудование, и оно является менее ионизирующим, если сравнивать с тем, что мы имели до сих пор. Вторая система — это классический двухстанционный рентген, которым будем оказывать все классические рентген-услуги", — поделился Павлов.

Кроме оборудования в поликлинике обустроили холл на первом этаже, ведь это визитная карточка, где люди должны быстро получить услуги и идти по маршруту дальше, если это нужно.

Будущий вид поликлиники. Фото: ЛГС

Также важный вопрос для заведения — энергонезависимость и устойчивость, поэтому там восстановили систему собственных резервуаров воды для технических нужд. Там есть мощный генератор, который полностью обеспечивает функционирование учреждения и оборудования.

"У поликлиники есть совместный проект с Правительством Норвегии, предусматривающий обустройство на двух корпусах солнечных панелей. Планируется установка гидридной солнечной электростанции. На реализацию привлечено уже более 5 млн грн грантовых средств", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый анонсировал появление 45 новых автобусов в городе.

Также в ЛГС показали, как модернизировали светофоры во Львове. Он расположен на улице Лычаковской возле "Энзима".