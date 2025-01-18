На Личаківській у Львові модернізували світлофор біля Ензиму

Оновлені світлофори у Львові. Фото: Львівавтодор

У Львові фахівці ЛКП "Львівавтодор" завершили модернізацію світлофорного об’єкта на вулиці Личаківській біля "Ензиму". Там встановили сучасний дорожній контролер, налаштували адаптивний режим керування сигналами світлофора, а також вмонтували блок безперебійного живлення.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Читайте також:

У Львові встановили нові світлофори

Працівники Львівавтодору розповіли, що попередній контролер, який часто виходив з ладу, замінили на новий. Він здатеноперативно сигналізувати Центру керування рухом про можливі несправності.

Нові світлофори. Фото: ЛКП "Львівавтодор"

У разі проблем із відеодетекторами оператор зможе віддалено перевести світлофор у жорсткий режим керування, щоб уникнути заторів. Також встановлений блок безперебійного живлення забезпечить безперервну роботу світлофора навіть під час відключень електроенергії.

"Цього року ми продовжуємо масштабну заміну застарілих дорожніх контролерів. Це дає змогу оптимізовувати роботу світлофорів і впроваджувати сучасні режими регулювання. Також вже на фінішній прямій забезпечення резервним живленням всіх світлофорів у нашому місті. Станом на зараз заживлено 164 світлофорних об’єкти, що складає понад 96%", — зазначив директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк.

Новий світлофор на Личаківській. Фото: ЛКП "Львівавтотранс"

Як тепер працює оновлений світлофор на Личаківській у Львові

Зелене світло для руху по вул. Личаківській відтепер горітиме постійно, якщо детектори не фіксують транспорт на виїзді з "Ензиму" або не активується кнопка виклику пішохідної фази. При наявності транспорту на виїзді з "Ензиму" вмикається червоне світло для вул. Личаківської, а для виїзду з "Ензиму" та переходу пішоходів — зелений сигнал.

Якщо активується кнопка виклику пішохідної фази, а транспорту на виїзді з "Ензиму" немає, вмикається зелене світло лише для пішоходів.

Для безпечного повороту службового транспорту "Ензиму" встановлений детектор, що активується, якщо автомобіль стоїть перед стоп-лінією понад 6 секунд. У такому випадку для зустрічного транспорту вмикається червоне світло, що дозволяє безпечний лівий поворот.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий повідомив про відкриття трьох навчальних центрів, де львів'яни можуть опанувати рідкісні професії.

Також стало відомо, яку суму премії виписав Андрій Садовий посадовиці Львівської міської ради Інні Свистун.