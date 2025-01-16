Андрій Садовий преміював директорку департаменту економічного розвитку ЛМР

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

Стало відомо, скільки заробляють інші посадовці Львівської міської ради. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий виписав премію директорці департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інні Свистун.

Відповідну інформацію надала Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит "Варіантів".

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Основу нарахувань складали такі виплати:

основний оклад — 7 336,36 грн;

доплата за ранг — 272,73 грн;

надбавка за стаж роботи — 1 521,82 грн;

премія за професійні досягнення — 9 130,91 грн;

щомісячна премія — 33 053,89 грн;

разова заохочувальна премія — 3 000 грн;

лікарняні виплати — 16 841,40 грн;

сума індексації — 72,67 грн.

Після вирахування податків і обов’язкових внесків у розмірі 22 592,83 грн чистий дохід чиновниці склав 75 636,95 грн.

Що відомо про Інну Свистун

На початку своєї кар’єри Інна Свистун у 2007 році обіймала посаду директорки КП "Адміністративно-технічне управління". У 2017 році її призначили начальницею управління комунальної власності міськради. Восени 2023 року вона очолила департамент економічного розвитку Львівської міськради.

Окрім адміністративної діяльності, Свистун займається політикою. У 2020 році її обрали депутаткою Львівської обласної ради від партії "Самопоміч". Хоча офіційно політикиня є безпартійною, у 2015-2020 роках вона очолювала фракцію "Самопоміч" у облраді.

Нагадаємо, стало відомо, яку зарплату отримав Андрій Садовий у грудні.

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