Андрей Садовый премировал директора департамента экономического развития ЛГС

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

Стало известно, сколько зарабатывают другие должностные лица Львовского городского совета. В частности мэр Львова Андрей Садовый выписал премию директору департамента экономического развития Львовского городского совета Инне Свистун.

Соответствующую информацию предоставил Львовский городской совет в ответ на официальный запрос "Вариантов".

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Основу начислений составляли следующие выплаты:

основной оклад — 7 336,36 грн;

доплата за ранг — 272,73 грн;

надбавка за стаж работы — 1 521,82 грн;

премия за профессиональные достижения — 9 130,91 грн;

ежемесячная премия — 33 053,89 грн;

разовая поощрительная премия — 3 000 грн;

больничные выплаты — 16 841,40 грн;

сумма индексации — 72,67 грн.

После вычета налогов и обязательных взносов в размере 22 592,83 грн чистый доход чиновницы составил 75 636,95 грн.

Что известно об Инне Свистун

В начале своей карьеры Инна Свистун в 2007 году занимала должность директора КП "Административно-техническое управление". В 2017 году ее назначили начальницей управления коммунальной собственности горсовета. Осенью 2023 года она возглавила департамент экономического развития Львовского горсовета.

Кроме административной деятельности, Свистун занимается политикой. В 2020 году ее избрали депутатом Львовского областного совета от партии "Самопомощь". Хотя официально политик является беспартийной, в 2015-2020 годах она возглавляла фракцию "Самопомощь" в облсовете.

Напомним, стало известно, какую зарплату получил Андрей Садовый в декабре.

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